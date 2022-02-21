Türkoğlu ilçe emniyet müdürlüğü, öğrencilere meslek tanıtımı yaptı
Türkoğlu ilçe emniyet müdürlüğü, Abdülhamit Han Anadolu Liselinde öğrencilerle bir araya gelerek meslek tanıtımı yaptı.
Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi’nin isminin yaşatıldığı konferans salonunda gerçekleşen programda; Narkotik, toplum destek, asayiş ve trafik polisi ekipleri, polislik mesleği ile ilgili bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Ayrıca Türkoğlu ilçe emniyet müdürlüğü, okul Kütüphanesi’ne de kitap bağışı yaparak öğrencilerin eğitimine katkıda bulundu.
Burada, aynı zamanda Türkoğlu İlçesinde Komiser Yardımcılığı yapan Yusuf Çınar Cehennetim Adlı Kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etti.
Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi’nin Polis Memuru Ablası Hilal Çiftçi, “kardeşimin isminin yaşatıldığı konferans salonunu görünce çok duygulandım” dedi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. İstanbulspor
|24
|42
|5. Eyüpspor
|23
|41
|6. Bandırmaspor
|24
|40
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|24
|14