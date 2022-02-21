Türkoğlu ilçe emniyet müdürlüğü, öğrencilere meslek tanıtımı yaptı

Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi’nin isminin yaşatıldığı konferans salonunda gerçekleşen programda; Narkotik, toplum destek, asayiş ve trafik polisi ekipleri, polislik mesleği ile ilgili bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Ayrıca Türkoğlu ilçe emniyet müdürlüğü, okul Kütüphanesi’ne de kitap bağışı yaparak öğrencilerin eğitimine katkıda bulundu.

Burada, aynı zamanda Türkoğlu İlçesinde Komiser Yardımcılığı yapan Yusuf Çınar Cehennetim Adlı Kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etti.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi’nin Polis Memuru Ablası Hilal Çiftçi, “kardeşimin isminin yaşatıldığı konferans salonunu görünce çok duygulandım” dedi.