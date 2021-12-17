Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürü Çimen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çimen, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Çimen, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları oylamada yer alan muhabirleri tebrik eden Çimen, her bir fotoğrafın anlamlı ve kıymetli olduğunu belirtti.