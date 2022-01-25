Türkoğlu ilçesi beyaz örtüyle kaplandı!
Kahramanmaraş’ta önceki günler etkisini artıran kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 25.01.2022, 13:11
Hafta boyunca aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Türkoğlu ilçesi beyaz örtüyle kaplandı.
Havadan çekilen görüntüler izleyenleri Türkoğlu’nun eşsiz kar manzarasına hayran bıraktı.
Kar yağışını fırsat bilen çocuklarda, leğen, poşet, çuval ve deniz simidi gibi çeşitli aletler vasıtasıyla kayarak karın tadını çıkardılar.
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