Türkoğlu ilçesi Beyoğlu mahallesinde içme suyu hattı çalışmaları başladı
Kahramanmaraş il genelinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu teminine yönelik faaliyetlerine devam eden Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu sorunu yaşayan mahalle ve ilçelerimizde başlatmış olduğu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
KASKİ Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizle birlikte hızla büyüyen ve gelişen kentimizi, geleceğe hazırlamak amacıyla kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.
Bu bağlamda Beyoğlu mahallemizde yaşanan su problemini çözüme kavuşturmak amacıyla içme suyu hattı çalışmalarına başladık. Proje kapsamında Beyoğlu mahallesine toplamda 144.000 metre içme suyu hattı yapımını gerçekleştiriyoruz. KASKİ Genel Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz projede yapılacak olan içme suyu hattı ile birlikte 2 adet 200 ton, 1 adet 700 ton kapasiteli olmak üzere 3 adet içme suyu deposu yapımını da tamamlayacağız.
Ayrıca proje kapsamında bölgeye SCADA ve otomasyon sistemi yapılacak olup bu sayede içme suyu depolarımızdan anlık görüntü alınabilecek, arızalar ve su seviyeleri rahatlıkla izlenebilecek böylelikle anormal bir durumda hemen müdahale edilebilecektir.
Projenin tamamlanmasıyla birlikte Beyoğlu mahallemize daha modern ve daha kaliteli altyapı inşa ederek bölge halkımızı kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturacağız.
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