Türkoğlu ilçesinde ampute futbol karşılaşması yapıldı

Karşılaşma Türkoğlu Belediye Ampute Futbol Takımı ile Afrin Ampute Futbol Takımı arasında oynandı.

İlçenin futbol tesisinde oynanan ve Aksu TV ekranlarından canlı verilen karşılaşma dostluk havasında geçti ve kazanan 2-1 skorla Afrin Ampute Futbol Takımı oldu.

Karşılaşmanın devre arasında açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Şahin Hopur “dostluk maçında ter döken her iki ekibe de teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş yaptığı açıklamada “sporun birleştirici gücünü bir kez daha görüyoruz ve Aksu TV ailesi olarak bu karşılaşmaya verdiğiniz önemden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.