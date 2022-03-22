Türkoğlu ilçesinde binlerce fidan toprakla buluştu!
Türkoğlu’nda 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikildi.
KAHRAMANMARAŞ 22.03.2022, 13:52 22.03.2022, 16:13
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İlçe protokolü ve öğrenciler, Kılılı Mahallesinde Türkoğlu Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen törene katılarak, toplamda 1500 adet selvi ve fıstık çamı fidanları toprakla buluşturdular.
Etkinlikte konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Yeşil bizim geleceğimiz, Türkoğlu Belediyesi olarak her zaman çevrenin ve yeşilin daima yanındayız” ifadelerine yer verdi.
“Türkoğlu Belediyesi yıllardan beri orman dikiyor, parklar yapıyor. Yine orman bakanlığımızla müşterek yaptığımız parklara değişik şekillerde getirdiğimiz orman fidanlarını dikiyoruz.
Bu vesileyle 21 Mart dolayısıyla orman çalışanlarının haftasını kutluyorum. Buraya, bu emeği veren değerli orman şefimize de teşekkür ederim.” dedi.
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