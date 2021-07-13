Türkoğlu ilçesinde değişim ve dönüşüm sürüyor!

İlçenin Büyümesinde Önemli Bir Paya Sahip Olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Kazandırdığı Yatırımlarla İlçenin Vizyonuna Değer Katmaya Devam Ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 13.07.2021, 13:40 13.07.2021, 18:38

Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş İlçe Genelindeki Çalışmalara Aralıksız Devam Ettiklerini Söyleyerek Yeni Projeleri Hakkında da Bilgiler Paylaştı.

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