Türkoğlu ilçesinde değişim ve dönüşüm sürüyor!
İlçenin Büyümesinde Önemli Bir Paya Sahip Olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Kazandırdığı Yatırımlarla İlçenin Vizyonuna Değer Katmaya Devam Ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.07.2021, 13:40 13.07.2021, 18:38
Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş İlçe Genelindeki Çalışmalara Aralıksız Devam Ettiklerini Söyleyerek Yeni Projeleri Hakkında da Bilgiler Paylaştı.
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