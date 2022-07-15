Türkoğlu ilçesinde düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkoğlu İlçesi Fatih Sultan Mehmet Han caminde tüm şehitlerimiz için mevlid-i şerif programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2022, 16:34 15.07.2022, 17:56
Düzenlenen mevlid-i şerif programı sonrasında Türkoğlu Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
daha sonrasında 15 Temmuz gecesinde Ankara'da şehit olan özel harekât polis memuru Şehit Niyazi Ergüven, Türkoğlu şehitliğinde düzenlenen programda mezarı başında dualarla anıldı.
programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katılım sağladı.
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