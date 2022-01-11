Türkoğlu ilçesinde "Engelsiz Yaşıyorum" projesi!
Proje kapsamında evde eğitim gören öğrenciler ve aileleri sinema keyfi yaşadı
KAHRAMANMARAŞ 11.01.2022, 12:35 11.01.2022, 13:47
Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Engelsiz Yaşıyorum" Projesi Kapsamında Evde Eğitim Alan Öğrenciler Ve Anneleri İle Birlikte Sinema Etkinliği Düzenledi.
Etkinliğin Amacı İse Öğrencilerin Kişisel Ve Sosyal Yönden Gelişmesini Desteklemek Ve Normal Bireyler Gibi Hayatlarına Devam Etmelerini Sağladıklarını Göstermek Oldu
Öğrenciler Ve Aileleri İse Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Teşekkür Ederek Sinema Keyfinin Tadını Çıkardılar.
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|24
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|22
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|22
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|19
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|19
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|19
|19
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|11
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|19
|11
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|49
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|20
|44
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|34
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