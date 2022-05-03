Türkoğlu ilçesinde geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi!
Türkoğlu kaymakamlığının ve belediyenin geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 03.05.2022, 15:11 03.05.2022, 16:47
Türkoğlu millet meydanında gerçekleştirilen programı Cihat Sezal, İlçe Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Osman Okumuş, İl Başkan Yardımcısı Hakan Kiraz, İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
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