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Türkoğlu ilçesinde yapılan açılış töreniyle hizmete girdi!

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde vatandaşların gözdesi olacak yeni yatırım hizmete girdi.

KAHRAMANMARAŞ 24.07.2022, 13:37 24.07.2022, 13:53
Türkoğlu ilçesinde yapılan açılış töreniyle hizmete girdi!

Şekeroba mahallesi'nde bölgenin en büyük beyaz eşya, mobilya ve çeyiz mağazası açıldı.

Mustafa Süt 'e ait 'Mondi Home Süt Mobilya' alışveriş mağazasının açılışı, yapılan dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Açılışa, Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Habibe Öcal, Büyükşehir Belediye Başkan Hayrettin Güngör, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Dulkadiroğlu Necati Okay ile çok sayıda misafir katıldı.

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