Türkoğlu ilçesindeki mucitlerden Başkan Okumuş'a ziyaret!

Eylül Ayında, Bursa Yunuseli Havalimanında gerçekleştirilecek olan 2. Tübitak Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmasına katılmayı hak kazanan Lisesi öğrencileri Türkoğlu Belediye Başkanı Osman okumuş’u makamında ziyaret etti

Turgut Reis Çok Programlı Anadolu lisesinden Ahmet Can Gül, Süleyman Onur Gül ve Muhammed Numan Aksu, 314 takımın katılacağı yarışmada sunacakları projelerinin tanıtımını yapıp desteklerinden dolayı okumuş’a teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Okumuş ise SOTAK isimli İnsansız Hava Aracıyla yarışmaya katılacak olan, öğrencilere başarılar dileyerek Maddi manevi yanlarında olduğunu belirtti.