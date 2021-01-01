Türkoğlu Kaymakamı Hersanlıoğlu yeni yıl tedbirlerini yerinde denetledi

İlk durağı Türkoğlu Devlet hastanesi olan Vali Hersanlıoğlu, sonrasında ise Jandarma ve Polis kontrol noktalarını ziyaret etti.

Ardından İtfaiye erlerini, sonrasında ise Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan tekstil fabrikası çalışanları ile 2021 yılına girdi.