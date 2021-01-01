Türkoğlu Kaymakamı Hersanlıoğlu yeni yıl tedbirlerini yerinde denetledi
Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçe kaymakamı Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve beraberindeki ilçe jandarma komutanı J. üsteğmen Mete Pekmez ve ilçe Emniyet müdürü Bilal Erdem ile birlikte, yeni yil tedbirlerini yerinde inceledi.
KAHRAMANMARAŞ 01.01.2021, 12:28
İlk durağı Türkoğlu Devlet hastanesi olan Vali Hersanlıoğlu, sonrasında ise Jandarma ve Polis kontrol noktalarını ziyaret etti.
Ardından İtfaiye erlerini, sonrasında ise Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan tekstil fabrikası çalışanları ile 2021 yılına girdi.
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