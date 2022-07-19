Türkoğlu küçük sanayi sitesine kavuşuyor!

Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin sorumluluğu altında yapılacak olan Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne ait 136 adet işyeri yapım işi ihalesi 19.07.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı binasında tamamlanmış olup 2 yıl içerisinde dükkanların inşaatının tamamlanarak esnaflara teslim edileceği söylendi.

Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ekrem Karadeniz:" Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan her zaman destekçimiz olan Kahramanmaraş AK Parti Milletvekilimiz aynı zamanda İçişleri Komisyon Başkanımız Sn. Celalettin GÜVENÇ ve Türkoğlu Belediye Başkanımız Sn. Osman OKUMUŞ'a teşekkür ederiz." dedi.