Türkoğlu Metropol ilçe olma yolunda ilerliyor!
Her gün değişen ve çehresi değişen Türkoğlu ilçesi gün geçtikçe yenilenmeye devam ediyor. İlçeye kazandırılan “su parkı” görenleri kendisine hayran bırakıyor
KAHRAMANMARAŞ 24.04.2021, 13:56 24.04.2021, 16:34
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş başkanlığında değişen Türkoğlu ilçesi Kahramanmaraş’ın metropol ilçesi olma yolunda ilerliyor.
Belediye Başkanı Osman Okumuş’un ilçeye kazandırdığı “su park” ise görenleri adeta büyülüyor.
Su şelalesinin ortasına kurulan park türkoğlu ilçesine yeni bir yüz kazandırdı.
Belediye Başkanı Osman Okumuş Aksu TV Haber Müdürü Murat Eğridağ’a su park hakkında bilgiler verdi.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Türkoğlu ilçesine böyle yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz dedi.
Konuşmasının sonunda Aksu TV ailesine teşekkür eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Aksu TV ailesi tanıtımda her zaman yanımızda ifadelerini kullandı.
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