Türkoğlu'na 5 bin fidan dikiliyor

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da binlerce fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen Türkoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş-Türkoğlu ve Nurdağı arası karayolunun orta refüjüne 5 bin adet fidan dikimi gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, "Türkoğlu Belediyesi olarak, çevrenin korunmasına ve yeşil alanlara büyük önem veriyoruz. Diktiğimiz her fidan ileride atmosferin temizlenmesine katkı sağlayacak. Bugün dikilen ağaçlar, yarın bizden sonra gelen nesillere bırakılabilecek en büyük miras olacaktır.

Türkoğlu’nu daha yeşil bir şehir yapmak için ilçenin birçok noktalarında olduğu gibi Kahramanmaraş- Türkoğlu – Nurdağı arası karayolundaki orta refüjlerde ağaçlandırma ve fidan dikimi çalışmaları yapıyoruz. Yaklaşık 5 bin adet fıstık çamı ağacın dikimini gerçekleştiriyoruz. Yine ağaçlandırdığımız yerlerinde aydınlatma çalışmalarına kısa zaman içerisinde başlayacağız.

Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğümüze de katkılarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.