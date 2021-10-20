Türkoğlu'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı!
Türkoğlu Belediye Başkanlığının düzenlemiş olduğu 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle 44 mahalle muhtarıyla Türkoğlu Binicilik ve Okçuluk eğitim merkezinde bir araya gelindi.
KAHRAMANMARAŞ 20.10.2021, 16:38
Düzenlenen programda yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin konuşulduğu toplantıda mahallelerdeki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.
Programa; Türkoğlu İlçe Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Türkoğlu ilçesi Muhtarlar dernek Başkanı Hıdır İlyas Çiftçi yaptığı açıklamada, başkan okumuş’a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise “Muhtarlarımız, devletimiz ile milletimiz arasındaki en iyi köprüdür.” dedi.
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