Türkoğlu'nda 2022 Yılının Voleybol Şampiyonu belli oldu
Yaptığı kültürel, sanatsal ve spor faaliyetleriyle adından sürekli söz ettiren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, bir turnuvayı daha sonuçlandırdı. Dereceye giren 1.,2., ve 3. Takımların mahallelerine voleybol sahasının yanı sıra, Konya, İstanbul, Çanakkale ve Bursa şehirlerine gezi turu ile ödüllendirdi.
Türkoğlu Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği '4. Geleneksel İmkan Bizden Oynamak Sizden' Kurumlar ve Mahalleler arası voleybol turnuvasının şampiyonu Kılılı Gençlik takımı oldu.
Turnuvaya toplamda, 32 kurum ve Mahalle takımı katılım sağladı. Toplam da ise 400 sporcu saha da kıran kırana mücadele verdi.
Kılılı Gençlik takımının şampiyon olduğu turnuva da; Kılılı Mahallesi takımı 2., Kırmakaya Ortaokulu takımı 3., Metem takımı ise 4. oldu.
Karşılaşmayı tribünden izleyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ, tüm takımları tebrik ederek, şampiyon takıma madalya ve kupalarını takdim etti.
Başkanımız OKUMUŞ, yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür ederek, ilçemizde turnuvaların başka spor dallarında da devam edeceğini belirtti ve sözlerine şu sözlerle devam etti;
“Çok saygı değer voleybol severler. BAL Ligi yaptım ben iki dönem. Buradaki heyecan kadar Bal liginde yoktu. 64 maç yapıldı. Aslında bizim futbol turnuvasına başladığımızda bunu başarmak istiyorduk. Mahalleleri harekete geçirmek, buradaki çocuklarımızı geleceğin sporcuları yapmaktı. Bunda da adım adım ilerliyoruz. Özellikle Kılılı'ya büyük bir alkış istiyorum. Aslında Kılılı'dan 2 takım vardı ikisi de başarılı. Bence ikisi de 1. harika bir maç çıkardık. Kendilerine özellikle 1. ve 2. olan takımlara teşekkür ediyoruz. Kırmakaya Mahallemiz, hem futbolda hem de voleybol da başarılı oldu. 1., 2. ve 3. olan mahallelere voleybol sahası yapacağız. İnşallah bundan sonra daha güzel turnuvalar yapacağız. Önümüz yaz, yüzmeyle ilgili mahalleler arası turnuva yapacağız. Önümüzde ki dönemde de yine futbol voleybol devam edecek. Spor ilçe müdürümüz Şahin Hopur a teşekkür ediyorum. Hakemlerimize de teşekkür ediyorum güzel maç yönettiler. Dereceye giren takımlarımız, Konya, İstanbul, Çanakkale ve Bursa şehirlerine gezi turu ile ödüllendirilecek”
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19