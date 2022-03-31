Türkoğlu'nda 2022 Yılının Voleybol Şampiyonu belli oldu

Türkoğlu Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği '4. Geleneksel İmkan Bizden Oynamak Sizden' Kurumlar ve Mahalleler arası voleybol turnuvasının şampiyonu Kılılı Gençlik takımı oldu.

Turnuvaya toplamda, 32 kurum ve Mahalle takımı katılım sağladı. Toplam da ise 400 sporcu saha da kıran kırana mücadele verdi.

Kılılı Gençlik takımının şampiyon olduğu turnuva da; Kılılı Mahallesi takımı 2., Kırmakaya Ortaokulu takımı 3., Metem takımı ise 4. oldu.

Karşılaşmayı tribünden izleyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ, tüm takımları tebrik ederek, şampiyon takıma madalya ve kupalarını takdim etti.

Başkanımız OKUMUŞ, yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür ederek, ilçemizde turnuvaların başka spor dallarında da devam edeceğini belirtti ve sözlerine şu sözlerle devam etti;

“Çok saygı değer voleybol severler. BAL Ligi yaptım ben iki dönem. Buradaki heyecan kadar Bal liginde yoktu. 64 maç yapıldı. Aslında bizim futbol turnuvasına başladığımızda bunu başarmak istiyorduk. Mahalleleri harekete geçirmek, buradaki çocuklarımızı geleceğin sporcuları yapmaktı. Bunda da adım adım ilerliyoruz. Özellikle Kılılı'ya büyük bir alkış istiyorum. Aslında Kılılı'dan 2 takım vardı ikisi de başarılı. Bence ikisi de 1. harika bir maç çıkardık. Kendilerine özellikle 1. ve 2. olan takımlara teşekkür ediyoruz. Kırmakaya Mahallemiz, hem futbolda hem de voleybol da başarılı oldu. 1., 2. ve 3. olan mahallelere voleybol sahası yapacağız. İnşallah bundan sonra daha güzel turnuvalar yapacağız. Önümüz yaz, yüzmeyle ilgili mahalleler arası turnuva yapacağız. Önümüzde ki dönemde de yine futbol voleybol devam edecek. Spor ilçe müdürümüz Şahin Hopur a teşekkür ediyorum. Hakemlerimize de teşekkür ediyorum güzel maç yönettiler. Dereceye giren takımlarımız, Konya, İstanbul, Çanakkale ve Bursa şehirlerine gezi turu ile ödüllendirilecek”