Türkoğlu'nda bayramlaşma töreni düzenlendi!
Türkoğlu İlçe Kaymakamlığının ve Türkoğlu Belediyesinin birlikte düzenlediği geleneksel bayramlaşma töreni, gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ 01.08.2020, 14:12
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İlçenin Millet Meydanında sosyal mesafe kuralları çerçevesi yapılan bayramlaşma programına, İlçe Kaymakamı Gürbüz SALTAŞ, Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ, ilçe Jandarma Tabur Komutanı J.Bnb.Özgür GÜMÜŞAY, AK Parti ilçe Başkanı Veli ÜNLÜ, MHP İlçe Başkanı Mustafa ARDIÇ, Muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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