Türkoğlu'nda geleneksel bayramlaşma proğramı gerçekleştirildi
Türkoğlu İlçe Kaymakamlığı ve Türkoğlu Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bayramlaşma programı Türkoğlu Millet Meydanında gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2021, 17:26 22.07.2021, 19:08
Bayramlaşma Programına, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Vali Yardımcısı Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Kütükçü, kurum amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Tüm vatandaşların Kurban Bayramı mübarek olsun” Dedi.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’da artık eski Türkiye’nin kalmadığını belirterek ülkemizin daha güçlü olduğunu söyledi.
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