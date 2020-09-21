Türkoğlu'nda pamuk ekim alanların'da kontroller devam ediyor

Tarım Havzalarını üretim masası (THÜM) Çalışmaları kapsamında ilçemiz pamuk üretim alanlarında zararlı organizma kontrolleri yapılmıştır.

Ayrıca Koza açtırıcı ve yaprak döktürücü pestisitlerin ne zaman kullanılmaya başlanacağını dair incelemelerde bulunup çiftcilerimizi bilgilendiriyoruz.