Türkoğlu'nda spor ve park alanı açıldı!
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde içerisinde çocuk oyun grupları, fitness aletleri, çeşme ve piknik alanları bulunan tesis hizmete alındı.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 18:05
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Aydınkavak Mahallesi'ne kazandırılan parkın açılışında yaptığı konuşmada, ilçeye bir sosyal tesis daha kazandırabilmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.
Her mahalleye ihtiyaç duyduğu sayıda park yapılacağını kaydeden Okumuş, hizmete sunulan parkın mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.
Mahalle Muhtarı Osman Karataş da çocukların güven içerisinde eğlenip zaman geçirebilecekleri bir alana kavuştuğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
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