Türkoğlu'nda Turfanda çilek hasadı başladı
Çilekte kayıpları azaltmak, toplam ürün sezonunu uzatmak, erken ve geç turfanda ürünün kalitesini ve elde edilen kazancı arttırmak amacıyla uygulanan örtüaltı demonstrasyon çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 12.11.2020, 21:44
Çilekte kayıpları azaltmak, toplam ürün sezonunu uzatmak, erken ve geç turfanda ürünün kalitesini ve elde edilen kazancı arttırmak amacıyla uygulanan örtüaltı demonstrasyon çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.
Türkoğlu ilçemiz Muratçakıroğlu ve Kaledibi mahallelerinde örtüaltı turfanda hasadı başladı.
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