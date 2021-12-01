Türkoğlu'ndaki Yeşilyöre Mahallesinde paket atıksu arıtma tesisi çalışmaları tamamlandı

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı yenileme çalışmalarının tamamlanması ile modern bir altyapı sistemine kavuşturulan Türkoğlu-Yeşilyöre Mahallemizin kanalizasyon sularının arıtılması için proje kapsamında yapımına başlanmış olan Paket atıksu arıtma tesisinin yapım çalışmaları tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

6 ay içerisinde tamamlanan tesis 1200m3/gün kapasiteli olarak planlanmıştır. Tesiste günlük 400 metreküp/gün atıksu arıtılacaktır.