Türkoğlu'nun cadde ve sokakları çiçeklerle renklendi

Belediye Başkanı Osman Okumuş ilçe genelinde devam eden peyzaj çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Okumuş, belediyenin kendine ait serasında yaz ve kış dönemlerinde kendi çiçeğini ürettiğini belirtti.

Belediyenin, çiçekleri dışarıdan temin etmeyerek tasarruf ettiğini aktaran Okumuş, şunları kaydetti:

"Seramızı 2014 yılında Türkoğlu Belediye Başkanlığı görevine geldiğimiz ilk günlerde kurduk. Seramızda çiçek ve fidanlarımızı kendimiz üretiyoruz. Serada ortalama yılda 100 bin fidan yetiştiriyoruz. Amacımız kendi çiçeğimizi kendimiz üretebilmek. Böylece hem maliyetleri daha aşağıya çekmek hem de daha geniş bir alanda vatandaşımıza güzel bir görsel park ve bahçeler sunmak. Daha yeşil ve daha güzel bir Türkoğlu için çalışıyoruz."