Türkoğlu'nun Kurtuluş Savaşındaki önemi tüm öğrencilere anlatıldı

8 Şubat tarihinde kurtuluş etkinlikleri kapsamında başlayan ilk konferans toplamda 46 okulda, 46 konferansla 5000 öğrenciye, din görevlileri, kamu çalışanları ve vatandaşlara Tarihçi Yazar Mehmet Işık tarafından Kurtuluş Savaşındaki Kahramanmaraş ve Türkoğlu ilçesinin önemi anlatıldı.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Kurtuluş Savaşında Türkoğlu konulu 'Benim İlçem, Benim Tarihim,” adlı konferansı ilçede büyük ilgi gördü.

Türkoğlu’nun 9 bin 500 yıllık tarihi ve kurtuluş savaşındaki milli mücadeledeki rolünü, ilçeye bağlı tüm lise ve ortaokullarda öğrencilere sunum yapıldığını anlatan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş şu ifadelere yer verdi:

“Hedefimiz, tarihini bilen, değerlerine hürmetkar gençler yetiştirmek. Çünkü gelecek onların elinde yükselecek. Mehmet Işık hocamızı hayranlıkla izledik. Geçmişimizle ne kadar övünsek az olur. Şanlı tarihin torunlarıyız.

2014 yılından bu yana, Kahramanmaraş'ın en güzel ilçesi olan Türkoğlu'muzun, kurtuluş savaşına yaptığı katkılar ve kazanımlar yapan o şehitlerin torunları olarak, yeni nesillere anlatmak için mücadele veriyoruz. Yeni projelerle de gerek konferanslar yaparak, gerekse kitaplar dağıtarak anlatmaya da devam edeceğiz.” diyerek konuştu.

Tarihçi Mehmet Işık ise yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi:

“Türkoğlu ilçemizin, Gavur gölünün, 9 bin yıllık bilinen tarihi var, bundan da önemlisi 1919 dan günümüze önemli bir tarihi var, özellikle kurtuluş savaşında, Bababurun'da verdiği mücadele de kurtuluş destanı yazılmıştır.

Türkoğlu, Pazarcık, Elbistan, Bertiz çetelerinin bölge halkının Fransızları ilimize sokmamak için burada verdiği mücadeleyi yakın tarihimizi çocuklarımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor.

Türkoğlu ilçemizde gezilecek, görülecek tarihi yerler var. Buraları turizme kazandırmamız gerekiyor. Bunun için hep beraber çalışmamız gerekiyor,” konferansımızın asıl hedefi ve konusu bu, diyerek konuştu.

Konferansa katılım sağlayan 1000 öğrenciye kitaplar hediye edildi.

Program sonunda, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Tarihçi yazar Mehmet Işık hocaya bir teşekkür plaketi sundu.