’’Türkoğlu Öğretmen Akademileri’’ projesi!
2021/2022 Eğitim Öğretim yılında ‘’Türkoğlu Öğretmen Akademileri’’ projemiz kapsamında Türkoğlu ilçesinde program düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 15.10.2021, 15:55
Burada tüm öğretmenlerin akademik kariyerlerini zenginleştirmeleri, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları noktalarda birikimlerini güçlendirmeleri ve öğretmenlerin akademilerde aldıkları eğitimlerle öğrencilere ulaşıp, onların zihnine ve kalbine dokunmalarına yardımcı olmaları amacıyla Mesleki Eğitim Seminerleri kapsamında "Okullarda İstismar Vakaları ile Çalışmak" adlı ilk seminer, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Aydoğan'ın da katılımıyla okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine verildi.
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