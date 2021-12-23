Türkoğlu OSB, Gıda İhtisas OSB ve Türkoğlu-2 OSB ile sanayinin merkezi oluyor

Türkiye’de 15’inci büyük ekonomiye sahip Kahramanmaraş, ilk 10’a girmek için mücadele veriyor. Şüphesiz bu mücadelenin en büyük pay sahiplerinden birisi de Türkoğlu ilçesi. Çünkü üretimin kalbi burada atıyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un halka dokunan hizmetleri, sanayileşmenin gelişmesi için gösterdiği gayret, yerel yönetim ve sanayici işbirliği Türkoğlu’na hızlı bir gelişim yaşatıyor. Şimdiden Türkoğlu’na yapılan yatırımların sonucu olarak ilçede işsizlik sıfırlanmış durumda. Hatta diğer ilçelerden işçi alımı yapılıyor.

Türkoğlu OSB ve Gıda İhtisas OSB’den sonra Gaziantep ve Adana yolu üzerindeki sanayi kuruluşlarının kanunla Aksu, Erkenez ve Türkoğlu-2 adlarında OSB statüsüne kavuşmasıyla Türkoğlu’ndaki OSB sayısı da 3’e çıktı.

2008 yılında bin 280 dönüm alan üzerine kurulan ve tamamı tahsisli 31 adet sanayi parselinden oluşan Türkoğlu OSB’de aktif 12 fabrika yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlıyor. 13 tane yapımı devam eden ve 6 tane proje aşamasında fabrikası bulunan Türkoğlu OSB’nin yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Türkoğlu’nda 800 dönümlük alan üzerinde faaliyet gösterecek olan Gıda İhtisas OSB’nin tüzel kişiliği oluşturuldu. Dondurma, biber, tarhana, baharat gibi onlarca gıda sektörünün yeni üretim adresi olacak. Gaziantep ve Adana yolu üzerindeki sanayi kuruluşlarının OSB statüsüne kavuşturulmasıyla yeni kurulan OSB’lerden biri olan Türkoğlu -2 OSB’de ise 51 adet fabrika üretime katkıda bulunuyor.

Türkoğlu’nu sanayinin merkezi bir ilçe yapma konusundaki kararlı tutumuyla Kahramanmaraşlıların takdirini toplayan Türkoğlu Belediye Başkanı ve Türkoğlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu’nda faaliyet gösteren ve yeni kurulan OSB’ler hakkında bilgi verdi.