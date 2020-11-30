Türkoğlu OSB Kayım ayı toplantısını yaptı

Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanıp, OSB'de devam eden yatırımlar, sanayi ve sanayicinin durumu ile OSB’nin genişleme alanı ve mevcut alanların durumu, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Ekonomideki güncel durumun konuşulduğu toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.