Türkoğlu OSB Kayım ayı toplantısını yaptı
Türkoğlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un başkanlığında, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte OSB idari binada, Kasım ayı Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 30.11.2020, 15:31
Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanıp, OSB'de devam eden yatırımlar, sanayi ve sanayicinin durumu ile OSB’nin genişleme alanı ve mevcut alanların durumu, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.
Ekonomideki güncel durumun konuşulduğu toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.
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