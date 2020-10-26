Türkoğlu tarımı ürün yelpazesine yeni çeşitler kazandırmaya devam ediyor

Türkoğlu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ilçe genelinde hem sanayiye hem de doğrudan tüketime yönelik tarım ürünlerinin çeşitliliğinin artırılması çalışmaları kapsamında geniş alanda Karnabahar üretimi başladı. İlçe Müdürlüğümüz kontrolünde özel sektör tarafından 20 dekar alanda Karnabahar deneme bahçesi kuruldu. Deneme üretimi kapsamında Andromeda, Tetris ve Barcelona türleri dikilerek ilçe coğrafyasına uyumu, yetiştirme süreci konusunda takip edilmeye başlandı.

Türkoğlu İlçe Müdürü Hikmet Kaçar ve teknik personeli tarafından gereken kontroller titizlikle yapılarak gelişmelerin yakından takip edildiği bahçede geçen sürede herhangi bir sorun ve sıkıntıya rastlanılmadı.

Karnabahar deneme üretimini gerçekleştiren işletmeci Paşa Ünlü, “Türkoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teşviği ve desteği ile Türkoğlu ilçesinde ilk defa bu kadar geniş bir alanda karnabahar üretimi yapıyoruz.

Ürün rekoltesinden umutluyuz. Karnabahar üretiminin ilçemiz geneline yayılmasını umuyoruz. Sağ olsunlar tarımsal konularda Tarım ve Orman Müdürlüğümüz her zaman yanımızdalar, ilgileri için teşekkür ederim.” dedi.