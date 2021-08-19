Türkoğlu Ülkü Ocağı’ndan aşure ikramı

Kent meydanında yapılan aşure etkinliğinde Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar, Türkoğlu Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Gökçe, kendi elleriyle vatandaşlara aşure dağıttı.

Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar, “Muharrem ayının onuncu günü olması münasebetiyle Türkoğlu teşkilatımız aşure etkinliği düzenledi. Bu etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederiz. Bu topraklarda bin yıldır pek çok ırk, medeniyet, inanç ve renk bir arada birlikte yaşıyoruz. Kültürümüz, örfümüz, adetimiz dünyanın en zengin kültürü aşure aslında tam da bizi simgeliyor. İstiyoruz ki bizde aşure gibi uyum içinde birlik beraberlik içinde ilelebet payidar kalalım" dedi.

Türkoğlu Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Gökçe ise, “Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi olarak kabul edilir. Ayrıca bolluk ve bereketi de ifade eder. Bizlerde Türkoğlu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı olarak ‘Mübarek bir Muharrem Ayı'nı daha milletçe idrak etmenin mutluluğunu ve maneviyatını kıymetli hemşerilerimizle paylaşmak istedik. Bugün pişirilip dağıtılan bu aşurelerin damak tadının yanında manevi lezzet ve güzelliğe de vesile olmasını temenni ediyoruz. Katılım sağlayan tüm ülküdaşlarımıza, gönüldaşlarımıza ve Türkoğlululara teşekkür ederiz. Mübarek Muharrem Ayı'nın tüm Türk-İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz” diye konuştu.