Türkoğlu Ülkü Ocakları Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz adına kütüphane açtı

Açılış programı Yeşilyöre Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesinde gerçekleşti.

Türkoğlu Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada “Kahraman Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Kütüphanemiz Yeşilyöre Gençlerimize hayırlı ve yararlı olsun.” İfadeleri yer aldı.