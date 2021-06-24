’Türkoğlu Yazar Dünya Okur' Projesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen projelerimizden birisi olan ‘’Türkoğlu Yazar Dünya Okur’’ projesi ile ilçemizde öğrencilerimizin okuma ve yazma kültürünü geliştirmeyi amaçlıyoruz.
Dijital platformların arttığı günümüzde öğrencilerimizin kitaba dokunmasını, okuma alışkanlıklarını geliştirmesini ve hayal dünyalarını zenginleştirmelerini önemsiyoruz. Projemizin öğrencilerimizin düşüncelerini ifade etme becerilerine, duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerine, Türkçeyi ve yazım kurallarını geliştirmelerine katkı sağlamasını umuyoruz. Eskiden mektup, tebrik kartları yazarak kendi duygularımızı ifade etme imkânlarımız olurdu. Dijital çağla birlikte bu iletişim araçlarına olan ilginin azaldığı görülmektedir. Bu dönemde yazarak bu özelliklerimizin yeniden ortaya çıkarılmasına çalışıyoruz. Testlerle dolu bir eğitim sürecinin sonunda çocuklarımızın ve gençlerimizin yazma yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yazmanın okumakla ilişkili olduğu düşünüldüğünde, çok okumak yazmayı geliştirir düşüncesiyle öğrencilerimize yeni bir anlayış kazandırmanın gayreti içerisindeyiz.
|İmsak
|03:18
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30