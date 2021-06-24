’Türkoğlu Yazar Dünya Okur' Projesi

Dijital platformların arttığı günümüzde öğrencilerimizin kitaba dokunmasını, okuma alışkanlıklarını geliştirmesini ve hayal dünyalarını zenginleştirmelerini önemsiyoruz. Projemizin öğrencilerimizin düşüncelerini ifade etme becerilerine, duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerine, Türkçeyi ve yazım kurallarını geliştirmelerine katkı sağlamasını umuyoruz. Eskiden mektup, tebrik kartları yazarak kendi duygularımızı ifade etme imkânlarımız olurdu. Dijital çağla birlikte bu iletişim araçlarına olan ilginin azaldığı görülmektedir. Bu dönemde yazarak bu özelliklerimizin yeniden ortaya çıkarılmasına çalışıyoruz. Testlerle dolu bir eğitim sürecinin sonunda çocuklarımızın ve gençlerimizin yazma yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yazmanın okumakla ilişkili olduğu düşünüldüğünde, çok okumak yazmayı geliştirir düşüncesiyle öğrencilerimize yeni bir anlayış kazandırmanın gayreti içerisindeyiz.