Türkoğlu yeni bulvarına kavuşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını her geçen gün daha da güçlendiriyor. Bir süre önce Türkoğlu ilçesinde yapımına başlanan Mahir Ünal Caddesi’nde ikinci etap çalışmaları da tamamlanıyor. Toplamda 6 kilometre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip çift yönlü arter kısa süre içinde tamamen hizmete açılmış olacak. İlçede üniversite, yeni sanayi merkezleri ve Adana Yolu gibi şehirlerarası transit geçişleri birbirine bağlayan arter, ulaşım konforunu önemli ölçüde artıracak. Toplamda 6,5 Milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirilen yeni arter, zamandan ve yakıttan da tasarruf sağlayacak.