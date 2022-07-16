Türkoğlu, Zaferin 6. yaşında yine meydanlarda

Türkoğlu kaymakamlığı ve Belediyesinin ortaklaşa düzenlenen 15 Temmuz programında İlk olarak Türkoğlu Kamu külliyesi önünden Millet Meydanında kadar, milli birlik ve beraberlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

Milletvekili habibe öçal, Kaymakam Mahmut hersanlıoğlu ve Türkoğlu Belediye başkanı Osman okumuş’un önderliğinde gerçekleşen yürüyüş, Millet meydanında son buldu.

Yürüyüşe binlerce vatandaşta eşlik etti. Türkoğlu millet meydanında toplanan kalabalık, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Abdullah Recber'in duası ile devam eden program, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Okunan selanın ardından sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet devam etti.

Programa, şehit yakınlarının yanı sıra Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Osman Okumuş ve ilgililer katıldı.