Türkoğlulu Kick Boksçular Türkiye’yi temsil edecekler

Türkoğlu ilçesinde dövüş sanatları konusunda eğitimler düzenleyen Sait Güngör, kendi keşfettiği ve yoğun bir çabayla yetiştirdiği kick boksçuların 17 Ekim tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenecek olan bir organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek olmalarının gururunu yaşıyor.

67 kilogramda İranlı rakibi Peyman Pagheh ile kemer maçına çıkacak olan Ali Gevrek daha önce katıldığı birçok turnuvadan madalyayla dönmüştü.

Yine 55 kilogramda kemer maçına çıkacak olan Fehmi Yasin Bağcı’da bir diğer İranlı sporcu Omidriza Aramesh Neya ile karşılaşacak.

Profesyonel anlamda Türkiye’yi ve Türkoğlu ilçesini Kahramanamaraş’ı temsil edecek olan her iki sporcumuza ve antrenörleri Sait Güngör hocamıza başarılar diliyoruz.

Antranör Sait Güngör, vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ’a teşekkür etti.