Türkoğlu’na 2 dev proje daha kazandırıyor!

Belediyecilik alanında bir çok "ilki" ve "örnek" eserleri hayata geçiren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu’na yeni 5. Spor kompleksi ve Kayaaltı Yeşilvadi park mesire alanı'nı Yeşilyöre Mahallesine kazandırıyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, sadece Yeşilyöre Mahallesine değil tüm Orçan bölgesindeki mahallelere hizmet verecek Türkoğlu ilçesinin 2 dev projelerinden olan 5. Spor Kompleksi ve Kayaaltı Yeşilvadi park mesire alanı çalışmalarını yerinde inceleyerek, proje startını verdi.

Yapılacak olan Spor Kompleksi Proje içerisinde; Sentetik Çim Saha, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Saha, İdari Bina, Yürüyüş yolları, Soyunma Odaları, Kır Lokantası, Etkinlik Alanı, Mesire Alanı, Fitness ve Çocuk Oyun Grubu ile birlikte yapısal ve bitkisel peyzaj alanı yer alacak.