Türkoğlu’na bir yol yatırımı daha…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Türkoğlu ilçesi Kadıoğluçiftliği Mahallesi’nin 3 bin 100 metre uzunluğundaki yolunda zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda sıcak asfalt işlemleri sürüyor. Deforme olan ve ulaşımın zorlaştığı yoldaki yenileme tamamlandığında, transit geçişlere ve ticari sevkiyata imkân tanıyacak. Ana arterlere bağlanan güzergâh aynı zamanda bölgeden çevre illere ulaşım için de kullanılıyor. Seracılık bölgesi olarak bilinen mahalle şehir içi tarımsal üretim merkezleri arasında yer alıyor.

Kentin Sebzesi Bu Yoldan Gidiyor

Kadıoğluçiftliği Mahalle Muhtarı Abdurrahman Tosun çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada; “Büyükşehir Belediyemizin çalışma başlattığı bu yolu sebze meyve haline lojistik için kullanıyorduk. Fakat ağır tonajlı araçlar sathi kaplama olan yolumuzu her defasında bozuyordu. Bu da ulaşımı bir hayli güçleştiriyordu. Mahallemizde yalnızca domates üretimimiz yıllık 30 bin tona yakın. Bu yolu kullanarak çevre illerimize de sebze meyve gönderiyoruz. Hasat ettiğimiz ürünleri bozulmadan göndermemiz çok önemli bizim için. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’den ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ulaşım problemimiz ortadan kalkıyor” ifadelerini kullandı.