Türkoğlu’na Hayırlı Olsun

Türkoğlu Mahir Ünal Caddesi’ndeki asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Güngör, “6,5 Milyonluk yatırımla Türkoğlu ilçemize 5 kilometre uzunluğunda bir yol inşa ediyoruz. Ekiplerimiz projemizi tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor.Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 13.01.2021, 21:28
Türkoğlu’na Hayırlı Olsun

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu Mahir Ünal Caddesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi. Beraberinde AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının yer aldığı programda, 5 kilometre uzunluğundaki arterin 2. etabında çalışmalar başlatıldı. Başkan Güngör, gerçekleştirilen çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti.

Türkoğlu’na 12 Milyonluk Yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Türkoğlu artık sanayisiyle ve ticaretiyle Kahramanmaraş’ımızın önde gelen ilçelerinden bir tanesi. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılı içinde Türkoğlu ilçemize yaklaşık 12 Milyon TL yatırım gerçekleştirdik. 2021 yılında da inşallah 17 Milyon TL’lik bir yatırım planlamamız var. Özellikle Adana yolu güzergâhında ve ilçemize giriş çıkış yollarında önemli güzergâhlardan birindeyiz. Mahir Ünal Caddesini üzerinde bir üniversitenin olması, yeni ticaret ve sanayi alanlarına ulaşımı sağlaması yolun önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Burası yaklaşık 5 kilometrelik bir yol. Proje bedeli 6,5 Milyon TL olan yolumuzun birinci etabını bitirdik, ikinci etabını bitirmek için de ekiplerimiz hızla çalışıyor. Eğer mevsimde herhangi bir olumsuzluk olmazsa önümüzdeki aylarda yolun tamamını Adana yoluna bağlamış olacağız. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Şehrimiz İçin Çalışıyoruz

Şehir genelinde hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, “Büyükşehir’imiz, Milletvekillerimiz, İlçe Belediyelerimiz ile birlikte bütün amacımız ilimizi, ilçelerimizi ve mahallelerimizi daha bayındır ve yaşanılabilir hale getirmektir. Bu anlamda suyun hayat olduğu gibi yolun da medeniyet olduğunu vurgulamak istiyorum. Devletimizin ve Büyükşehir’in imkanlarıyla hamdolsun yol sorunlarımızı yüzde 90 oranında çözmüş bulunuyoruz. Bu bağlamda bu yolun yapımında başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise, “Türkoğlu Belediyemiz ile Ceceli Mahallemiz arasındaki Mahir Ünal Caddesinin ilave çevre yolu çalışmalarını inceledik. Buraya yapılan yol çalışmaları şuan asfaltlama aşamasında. Biliyorsunuz Türkoğlu İlçemiz hızlı bir şekilde büyüyor. Türkoğlu’nun Kılılı tarafından girişinden Belediyemize, Belediyemizden Üniversite Kampüsüne ve Bağdat Baharatlarına kadar harika bir çevreyolu olacak burası. Bu vesileyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

#Kahramanmaraş #Türkoğlu
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