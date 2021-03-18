Türkoğlu’nda 18 Mart Çanakkale Zaferini anma programı düzenlendi!
Vali Yardımcısı- Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı J.Üsteğmen Mete Pekmez ve kurum amirleriyle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü etkinlikleri münasebetiyle, ilk olarak Türkoğlu Şehitliğini ziyaret ettiler.
KAHRAMANMARAŞ 18.03.2021, 17:08 18.03.2021, 17:23
Şehitlerimizin kabrine karanfil bırakılarak, aziz ruhları için Kur’an-ı Kerim okundu.
Daha sonra Çanakkale Şehitleri konulu resim sergisinin açılışının ardından, 15 Temmuz Şehidimiz Özel Harekat Polis Memuru Niyazi Ergüven 'in ailesini ziyareti ile son buldu.
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