Türkoğlu’nda aslan için fotokapanlar kuruldu!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şekeroba Mahallesi Yıldız Baba mevkiinde sürülere yırtıcının saldırmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, söz konusu yırtıcının kimliğini tesit etmek için bölgenin farklı noktalarına foto kapan kurdu.

Yetkililer, dağda gezi veya piknik yapan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan bölgede hayvancılık yapan Eyvaz Okumuş'un sürüsünden bir hayvanın da dün geçe telef edildiği öğrenildi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da ilçeye bağlı Şekeroba Mahallesi Yıldız Baba mevkiinde yaşayan bazı vatandaşlardan hayvanlarının yırtıcılar tarafından telef olduğu yönünde ihbar aldıklarını söyledi.Bölgede araştırma yaptıklarını aktaran Okumuş, Konunun araştırılması için çalışacağız. İlçemiz coğrafi olarak geçiş noktasında bir yer, hem Güneydoğu hem de Akdeniz iklimi yaşanıyor. Bu nedenle hayvan çeşidi çok fazla. Hayvanların telef olmasından sonra bölgede hayvancılık yapan vatandaşlarımız panik yaşıyor dedi.

Ayrıca Türkoğlu ilçesinde son bir haftada 6 küçükbaş hayvan, yırtıcılar tarafından telef edilmiş, bölgeye yerleştirilen foto kapanda aslan olduğu düşünülen bir hayvan görüntülenmişti.