Türkoğlu’nda bir mahallenin daha ulaşım sorunu çözüldü
Büyükşehir Belediyesi, toprak yola sahip Türkoğlu’nun Dedeler Mahallesi’nde 7 bin metrekarelik parke çalışması gerçekleştirerek, ulaşım standardını yükseltiyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle kırsal mahallelerden birinin daha ulaşım sorununu çözüyor. Bu kapsamda, Türkoğlu ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi’nde köprü yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve mahalle girişi düzene kavuşturulmuştu. Başlatılan yeni çalışmayla beraber, mahalle içi yollar da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce yenileniyor. Daha önce toprak olması dolayısıyla ulaşımda sorunlar yaratan yolların, 7 bin metrekarelik parke çalışmasıyla standardı yükseltilecek.
Dedeler’den Başkan Güngör’e Teşekkür
Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Dedeler Mahalle sakinlerinden Muharrem Öztürk, “Bu yolların bozukluğu sebebiyle defalarca araçlarımızın lastikleri patladı. Tıpkı 50 yıl öncede yaşıyor gibiydik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’den Allah razı olsun. Evimizin önüne kadar yollarımız düzenleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2