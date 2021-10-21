Türkoğlu’nda bir mahallenin daha ulaşım sorunu çözüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle kırsal mahallelerden birinin daha ulaşım sorununu çözüyor. Bu kapsamda, Türkoğlu ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi’nde köprü yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve mahalle girişi düzene kavuşturulmuştu. Başlatılan yeni çalışmayla beraber, mahalle içi yollar da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce yenileniyor. Daha önce toprak olması dolayısıyla ulaşımda sorunlar yaratan yolların, 7 bin metrekarelik parke çalışmasıyla standardı yükseltilecek.

Dedeler’den Başkan Güngör’e Teşekkür

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Dedeler Mahalle sakinlerinden Muharrem Öztürk, “Bu yolların bozukluğu sebebiyle defalarca araçlarımızın lastikleri patladı. Tıpkı 50 yıl öncede yaşıyor gibiydik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’den Allah razı olsun. Evimizin önüne kadar yollarımız düzenleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.