Türkoğlun’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu!
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ilçe merkezinde yapılan programla kutlandı.
KAHRAMANMARAŞ 29.10.2021, 15:42 29.10.2021, 18:03
Türkoğlu’nda Cumhuriyetin kuruluşunun 98’nci yıl dönümü, ilçe merkezinde yapılan tören ile kutlandı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.
İlçe Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Osman Okumuş, ilçe protokolü ve vatandaşlarında katılım sağladığı çeşitli etkinlikler devam eden programda öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterileri büyük ilgi çekti.
Program öğrencilerin günün anlam ve önemine uygun şiir okumaları ile sona erdi.
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