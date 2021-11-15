Türkoğlu’nda değişim ve dönüşüm devam ediyor!
Türkoğlu’nun çehresini değiştirmek için gecesini gündüzüne katan sosyal belediyeciliğin mimarı Belediye Başkanı Osman Okumuş ilçedeki yatırımlarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.11.2021, 18:02 15.11.2021, 18:19
Türkoğlu, ilçeye kazandırılan yeni ve sosyal projelerle metropol ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Gönül belediyeciliğinin örnek isimlerinden olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ilçede devam eden ve gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Aksu Haber’e özel bilgiler paylaştı.
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