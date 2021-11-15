Türkoğlu’nda değişim ve dönüşüm devam ediyor!

Türkoğlu, ilçeye kazandırılan yeni ve sosyal projelerle metropol ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Gönül belediyeciliğinin örnek isimlerinden olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ilçede devam eden ve gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Aksu Haber’e özel bilgiler paylaştı.