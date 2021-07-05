Türkoğlu’nda işyeri açılışı gerçekleştirildi

Hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Okumuş, “Belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. İstihdam olarak sanayileşme konusunda büyük yatırımlar aldık” ifadelerine yer verdi.

Açılış programına; Vali Yardımcısı Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Orçan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.