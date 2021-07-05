Türkoğlu’nda işyeri açılışı gerçekleştirildi
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Gaziler Mahalleside bulunan Belediye Meclis Üyesi Reşat Demir’e ait DEMİR AVM (Beyaz eşya, Mobilya) işyeri açılış programına katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2021, 17:57 05.07.2021, 18:02
Hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Okumuş, “Belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. İstihdam olarak sanayileşme konusunda büyük yatırımlar aldık” ifadelerine yer verdi.
Açılış programına; Vali Yardımcısı Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Orçan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 05 Temmuz 2021
|İmsak
|03:24
|Güneş
|05:10
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü