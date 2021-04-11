Türkoğlu’nda Öğrenciler polislere sürpriz kutlama yaptı

Sınıf öğretmeni Mehmet Kama ilk olarak, okulda özel bir mevzu olduğu belirterek 155 i aradı ve ihbar üzerine sınıfa giren polisler, öğrencilerin pankartlı kutlamasıyla karşılaştı ve hep bir ağızdan Polisler gününüz kutlu olsun, dedi.

Ardından öğrenciler polisler için hazırladıkları şiirleri okudular.

4/A sınıfı öğrencilerinden Yunus Emre Kama, Polis haftası münasebetiyle polis abileri aradık, onlardan polis istedik. Amacımız polislerimizin gününü kutlamaktı, diyerek konuştu.