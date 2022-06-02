Türkoğlu’nda otomobilde Roma dönemine ait tarihi eser bulundu
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde bin 382 adet tarihi eser bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 02.06.2022, 20:00
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Ceceli Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında K.Y’nin (42) idaresindeki otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bin 382 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi tarihi eserlere el koyan ekipler, K.Y hakkında yasal işlem başlattı.
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