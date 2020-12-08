Türkoğlu’nda Refüjler Ağaçlandırıyor

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, karayollarındaki orta refüjlerin ağaçlandırma çalışmalarına katılarak, Kahramanmaraş-Türkoğlu refüj ağaçlandırma çalışmalarının yerinde inceledi.

Orta refüjün yenilenmesi ve daha modern bir görünüme kavuşması için çalışmaların yapıldığını vurgulayan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş " Kahramanmaraş - Türkoğlu yolu üzerinde yaklaşık 44 km’ lik Nurdağı otobanına kadar beseka kaplamasını daha önceki yıllarda çalışmalarımız neticesinde Ceceli’ye kadar yapmıştık.

Amacımız; Türkoğlu, Nurdağı ve Kahramanmaraş arasının ağaçlandırmaktı. Orta refüjlere yaklaşık 3500 adet Akdeniz fıstık çamı yani, Kahramanmaraş yereli ile çetene çamı diktik. Kahramanmaraş’ın, Türkoğlu’nu ve Nurdağı otobanını birbirine bağlıyoruz. Üçüncü metropol ilçe diyoruz. Bu ağaçlandırma ile beraber Türkoğlu –Çakallı Mahallemiz arasındaki refüj aydınlatmasını bitirdik. İnşallah 2021 yılında Aksu ile yani Kahramanmaraş çıkışıyla Çakallı Mahallesi arasındaki aydınlatmayı da yaparak Kahramanmaraş’tan gelen bir yolcu, Türkoğlu’na buradan da Nurdağı otobanına kadar bir kulvarla aydınlatılmış bir cadde havasına gelecek. Bu vesile ile Orman Bölge müdürümüz Sayın Mustafa Koç ile birlikte ve Türkoğlu’ndaki park bahçeler müdürlüğümüz ile birlikte birkaç güne kadar dikeceğiz. ilçemize hayırlı uğurlu olsun.”dedi.