Türkoğlu’nda Şehit Ahmet Saygılı Kütüphanesi açıldı!
Türkoğlu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, "9 Şehit, 9 Kütüphane" projesinin ilki olan Şehit Ahmet Saygılı kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2021, 14:00
Türkoğlu’nda yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren ve projeleriyle gençlere örnek olan Türkoğlu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, yine güzel bir projeye imza attı. "9 Şehit 9 Kütüphane” projesini başlatan Türkoğlu Ülkü Ocakları, projenin ilk kütüphanesi olan Şehit Ahmet Saygılı kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Beyoğlu’nda gerçekleşen açılışta konuşan Türkoğlu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Gökçe, “Şehit vurulunca değil, unutulunca ölür. Hiçbir şehidimizin ismi unutulmayacak. Her şehidimizin ismi bir kütüphanede yaşayacak. Aynı zamanda okullarımızın kütüphane ihtiyaçlarını da karşılamış olacağız” dedi.
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