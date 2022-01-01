Türkoğlu’nda Şehit Mehmet Taşhan Kütüphanesi açıldı
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinde Şehit Mehmet Taşhan Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.01.2022, 14:56
“Şehit vurulunca değil, unutulunca ölür”
Şehit Mehmet Taşhan Kütüphanesi’nin açılış kurdelesini kesen Türkoğlu Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Gökçe, “Türkoğlu Ülkü Ocakları olarak ‘9 Şehit 9 Kütüphane’ projemizin ikincisi olan Şehit Mehmet Taşhan kütüphanesinin açılışını Türkoğlu Gazi Osman Paşa Ortaokulunda gerçekleştirdik. Şehit vurulunca değil, unutulunca ölür. Hiçbir şehidimizin ismi unutulmayacak. Her şehidimizin ismi bir kütüphanede yaşayacak. Aynı zamanda okullarımızın kütüphane ihtiyaçlarını da karşılamış olacağız” dedi.
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